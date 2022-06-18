СБУ объявила подозрение топ-пропагандисту из Russia Today

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности открыла более 13 тысяч уголовных производств, связанных с агрессией против Украины

СБУ взялась за Антона Кузнецова-Красовского. Фото: коллаж "Сегодня"

СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей телеканала "Russia today", задержала корректировщика ракетных обстрелов в Одесcской области и установила боевика, организовавшего вражеские блокпосты в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Так, следователи СБУ сообщили о подозрении директору по вещанию российского телеканала "Russia today" Антону Кузнецову-Красовскому, призвавшему к ликвидации нашей государственности и уничтожению украинцев.

В Одесской области контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

В Херсонской области разоблачен предприниматель, организовавший захват Новокаховского подразделения "Херсонгаза".

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В Донецкой области разоблачена жительница Краматорска, которая публично оправдывала агрессию России.

Кроме этого, сотрудники СБУ сообщили о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований на востоке, который организовывал блокпосты в Харьковской области.

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Ранее мы сообщали, что СБУ накрыла IT-компанию, которая работала на оккупантов. Для военных РФ разрабатывалось специальное программное обеспечение.

Также напомним, СБУ разоблачила мошенников, воровавших гуманитарную помощь.