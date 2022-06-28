СБУ задержала агента РФ, который направлял ракеты по Яворовскому полигону

В результате ракетных обстрелов по Яворовскому полигону погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения

СБУ задержала агента РФ, из-за которого нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который корректировал ракетные удары по Яворовскому военному полигону во Львовской области. Информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в Telegram-канале.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В результате ракетных обстрелов по Яворовскому полигону погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения.

Сейчас агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Дополнительно контрразведчики СБУ расследуют факт, что этот мужчина мог передавать информацию о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.

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Обстрел полигона 25 июня

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что около 4 утра был нанесен ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе. Ракеты были запущены с Черного моря.

По предварительной информации, две ракеты удалось сбить, четыре, к сожалению, долетели.

В результате пострадали четыре человека, один средней степени тяжести, трое отделались легкими ранениями. Пожар на месте попадания ракет локализован.

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Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты утром 13 марта нанесли ракетный удар по Львовской области. Их целью был Яворовский полигон.