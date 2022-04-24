Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

СБУ задержала депутата-коллаборанта и сеть агентов РФ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 13:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Также Служба безопасности заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ
Артем Дехтяренко рассказал, что СБУ задержала несколько коллаборантов в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Артем Дехтяренко рассказал, что СБУ задержала несколько коллаборантов в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины задержала депутата-коллаборанта. Также ликвидирована агентурная сеть оккупантов на юге и востоке.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Реклама

Так, в Херсонской области в госизмене разоблачили депутата одного из местных советов, которого завербовала ФСБ РФ.

В Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили сообщницу оккупантов, корректировавшую вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов.

В Луганской области ликвидирована группа вражеских информаторов, в состав которой входило трое жителей Северодонецка. Еще одна сообщница захватчиков разоблачена вблизи Попасной.

Реклама

В Донецкой области СБУ задержала корректировщицу вражеской бомбардировки одного из Краматорских заводов.

В Одессе задержан интернет-агент российских спецслужб, которого враг использовал для проведения информационных диверсий.

Кроме того, СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ. Среди них пять коммерческих структур, которые занимались поставкой природного газа и электроэнергии.

Реклама

СБУ раскрыла сеть вражеских корректировщиков и коллаборантов

Служба безопасности Украины нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и коллаборантов, готовивших "списки" на уничтожение украинцев. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Днепропетровской области:

Разоблачен агент спецслужб РФ, собиравший разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей.

В Сумах:

Агентом спецслужб РФ оказался председатель одной из городских общественных организаций, пытавшийся передать оккупантам списки с данными украинских патриотов и бойцов местной теробороны.

В Донецкой области:

Задержаны еще два вражеских информатора. Они собирали данные о местах дислокации и перемещении украинских войск с привязкой к местности.

Кроме того, СБУ продолжает документировать преступную деятельность коллаборантов на временно оккупированной территории государства.

В частности, бывшего руководителя Станично-Луганского поселкового общества, а также так называемого председателя Волновахского городского совета ДНР и одного из местных депутатов ОПЗЖ, возглавившего Вольненский сельсовет при оккупационной администрации РФ.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39701.54

Binance Coin (BNB)

403.04

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

105.41

Theta (THETA)

3.1

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять