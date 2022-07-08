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СБУ задержала игромана-предателя, сдававшего позиции ВСУ ФСБшнику (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июля, 11:26
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Агента задержали при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию
Украинец сотрудничал с ФСБ. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинец сотрудничал с ФСБ. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины задержала уроженца Запорожской области, который был завербован сотрудником ФСБ из-за закрытой пророссийской группы в одном из популярных мессенджеров. Мужчина был игроманом и испытывал серьезные финансовые проблемы, поэтому с легкостью согласился на предложение "подработать".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Российские спецслужбы были особенно заинтересованы в разведданных по позициям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также расположении там объектов критической инфраструктуры и воинских частей.

Предатель хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области, он лично проверял точность попадания и передавал куратору координаты для повторного удара.

В противном случае предатель передал врагу данные о размещении передовых позиций украинских защитников на Днепропетровщине. По его информации, враг нанес массированные артиллерийские удары.

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Представитель ФСБ планировал усилить вербовку агента при передаче денег. Поэтому назначил встречу на временно оккупированной территории Херсонской области. За свои "услуги" предатель рассчитывал получить 20 тысяч гривен.

В результате спецназовцы СБУ задержали агента при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию.

Пока ему сообщено о подозрении по ч.2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

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Предатель задержан. Фото: СБУ

Задержан корректировщик огня, планировавший обстрел Николаева

СБУ задержала жителя Николаева, который передавал по анонимным каналам информацию о наших военных ФСБ, а также был корректировщиком огня и планировал передать очередную информацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Служба безопасности Украины.

"Житель Николаева, который, кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе, собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах. Полученную информацию враг планировал использовать для осуществления серии ракетных обстрелов городов и диверсий на юге Украины", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, данные, которые предоставил житель Николаева оккупантам, они использовали при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаева, которые произошли в период с 26 по 30 июня.

Установлено, что сотрудники ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности привлекли жителя Николаева, который поддерживал полномасштабную агрессию России и оправдывал военные преступления захватчиков.

Для передачи информации злоумышленник использовал специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Во время обысков у мужчины обнаружили

  • взрывчатку;
  • огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • русскую символику;
  • мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время житель Николаева задержан. Ему сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, совершенного в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Ранее мы рассказывали, что во время спецоперации в Киевской области Служба безопасности Украины нейтрализовала организованную преступную группировку, действовавшую в интересах спецслужб России.

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