СБУ задержала оккупантов, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС

Российские военные скрывались в заброшенных зданиях вблизи Вознесенска

В Украине задержали оккупантов, которые пытались захватить АЭС. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине разоблачили российских военных, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС. Также СБУ задержала бывшую помощницу террориста Захарченко.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Реклама

Так, объявлено о подозрении в госизмене двум лицам, которых российские войска назначили так называемыми "председателями" Херсонской областной и городской администраций во временно оккупированном Херсоне.

В Днепропетровской области:

СБУ задержала помощницу вождей так называемой "ДНР", отвечавшей за их медийную раскрутку и готовившую постановочные сюжеты для росСМИ.

Реклама

В Николаевской области:

Сотрудники СБУ задержали трех российских военных, скрывавшихся в заброшенных зданиях вблизи Вознесенска. Они входили в группировку, которая пыталась захватить Южноукраинскую АЭС.

В Луганской области:

Реклама

На государственной измене и содействии агрессору разоблачен председатель суда во временно оккупированном Новоайдарске.

В Киевской области:

Установлены лица еще ряда оккупантов из 15-й бригады центрального военного округа России, которые совершали зверства в Богдановке.

В Харькове местный житель собрал склад запчастей для танков оккупантов

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила скрытый состав танковых запчастей, предназначенных российским оккупантам. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около 1,5 млн долларов. Этого имущества достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий ВПК, организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.

По информации СБУ, агрегаты планировалось передать войскам России в случае их вторжения в Харьков. Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки Т-64.

На украинские танки такой компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели большей мощности.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всех лиц, причастных к преступлению.

Ранее мы писали: