СБУ задержала поклонника Шария, который был агентом ФСБ (видео)

Сейчас проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины

СБУ задержала предателя Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который собирал данные об объектах Украины. Они могли стать целью для обстрелов России. Предателя задержали "на горячем" – во время съемки одного из военных объектов.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный поклонник запрещенной партии Шария.

Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти.

Сейчас проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины. Это связано с тем, что он запросил у ФСБ оружие:

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пистолеты с глушителем и прицелами;

патроны с магазинами;

гранаты с запалами;

противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

Сейчас агент задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

СБУ передала в суд дело приспешницы Шария – что известно

Служба безопасности Украины предотвратила серию кибератак на органы власти, а также передала в суд дело в отношении приспешницы Шария. Кроме того, СБУ задержала российского интернет-агента. Также разоблачен пророссийский блогер. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Полтавской области:

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Сотрудники СБУ обезвредили хакерскую группировку, работавшую в интересах спецслужб России.

В Виннице:

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении приспешницы Шария, которая поддерживала агрессию России и оправдывала преступления оккупантов.

В Киеве:

Задержан российский интернет-агент, который призывал к захвату власти в Украине.

В Донецкой области:

Сотрудники СБУ разоблачили пророссийского блогера, агитировавшего граждан помогать агрессору.

В Ровенской области:

По материалам СБУ в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей работницы одного из стратегически важных объектов региона, распространявшей кремлевскую дезинформацию.

В Черкасской области:

Киберспециалисты СБУ блокировали деятельность трех вражеских пропагандистов.

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