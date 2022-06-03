СБУ задержала поклонника Шария, который был агентом ФСБ (видео)

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который собирал данные об объектах Украины. Они могли стать целью для обстрелов России. Предателя задержали "на горячем" – во время съемки одного из военных объектов.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
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Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный поклонник запрещенной партии Шария.
Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти.
Сейчас проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины. Это связано с тем, что он запросил у ФСБ оружие:
- пистолеты с глушителем и прицелами;
- патроны с магазинами;
- гранаты с запалами;
- противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.
Сейчас агент задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
СБУ передала в суд дело приспешницы Шария – что известно
Служба безопасности Украины предотвратила серию кибератак на органы власти, а также передала в суд дело в отношении приспешницы Шария. Кроме того, СБУ задержала российского интернет-агента. Также разоблачен пророссийский блогер. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В Полтавской области:
Сотрудники СБУ обезвредили хакерскую группировку, работавшую в интересах спецслужб России.
В Виннице:
Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении приспешницы Шария, которая поддерживала агрессию России и оправдывала преступления оккупантов.
В Киеве:
Задержан российский интернет-агент, который призывал к захвату власти в Украине.
В Донецкой области:
Сотрудники СБУ разоблачили пророссийского блогера, агитировавшего граждан помогать агрессору.
В Ровенской области:
По материалам СБУ в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей работницы одного из стратегически важных объектов региона, распространявшей кремлевскую дезинформацию.
В Черкасской области:
Киберспециалисты СБУ блокировали деятельность трех вражеских пропагандистов.
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