СБУ задержала замглавы Черновицкой ОВА за махинации с гуммпомощью

СБУ разоблачила заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации махинациях с гумпомощью. Чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Так, именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи.
Как удалось организовать схему
Сделку помог провести гендиректор медучреждения. Руководитель больницы переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным.
То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.
Ранее СБУ уже уведомила о подозрении медика. Теперь, когда собрана соответствующая доказательная база, и установлено, что противоправная деятельность происходила с ведома заместителя председателя ОВА, этому чиновнику также объявлено о подозрении.
В рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
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