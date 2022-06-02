Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Шотландия – Украина: онлайн 🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Сгорел на работе! СБУ-шники Харькова рассказали, за что Зеленский уволил их шефа

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июня, 06:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Роман Дудин отвергает все обвинения в свой адрес и требует проверки на полиграфе, но многие его бывшие подчиненные считают решение президента верным
Здание областного управления СБУ в Харькове стало одной из первых целей для российских ракет. Тем временем шеф местного СБУ в начале войны решал личные вопросы.
Здание областного управления СБУ в Харькове стало одной из первых целей для российских ракет. Тем временем шеф местного СБУ в начале войны решал личные вопросы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны новые подробности увольнения главы управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Ранее о его работе резко высказался президент Владимир Зеленский, посвятив этому часть своего ежедневного обращения к украинцам. Сам Дудин не знает, за что его уволили – и хочет искать справедливости.

Реклама

Претензии президента

Во время визита в Харьков президент похвалил руководство и силовиков города. А Дудина решил уволить. Но он не стал публично уточнять причину увольнения.

"Провел совещание с руководством области, города, поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной. Что очень важно сейчас – вместе друг с другом. У них сотрудничество на 100% – армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно, – заявил Владимир Зеленский. – К сожалению, такого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал, разобрался, уволил руководителя Службы безопасности области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят".

Где проштрафился?

Наши источники в Харьковском облуправлении СБУ говорят, что по их данным, Роман Дудин "проштрафился", поскольку не занимался служебными делами в первые дни войны.

Реклама

"Есть неподтвержденная информация, что он, якобы, в эти дни мог организовывать выезд для своей семьи выезд в безопасное место", – говорят наши источники в СБУ.

По их данным, в самом управлении увольнение начальника многие восприняли позитивно. Причем, это даже мягко сказано.

"Дудин – бывший ВДВшник, поэтому его решения, по мнению многих, были резкими. Например, им были уволены со своих должностей немало толковых и опытных людей", – рассказали нам теперь уже бывшие коллеги Дудина.

Дудин просит проверить его на полиграфе

Мы попытались связаться с Романом Дудиным через соцсети, чтобы узнать его позицию о том, что говорится в его адрес. Также нас интересовало, правда ли, что в первые дни он был занят эвакуацией семьи в ущерб безопасности области.

Реклама

Пока что на наше предложение он не откликнулся. Редакция "Сегодня" готова выслушать его точку зрения на происходящее и опубиликовать ее.

Ранее в медиа, в том числе среди российских пропагандистских СМИ появилась информация о том, что у Дудина есть страница в Facebook. На этой странице был ряд публикаций, в которых Дудин заявляет, что ни в чем не виноват, отставку считают незаслуженной.

"Единственное, за что меня можно наказать с начала войны, – это за то, что я выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал – Харьков был бы оккупирован. Относительно любых других обвинений я соглашаюсь на прохождение расследования с задействованием полиграфа или любых других опросов", – написал пользователь соцсети, которого СМИ называют Романом Дудиным.

Среди коллег Дудина в СБУ есть и такие, что сочувствуют ему. В свою очередь, один из бывших коллег Дудина о скандале высказался так:

"Не исключено, что была "грызня" на уровне местных властей, а он, Дудин, кого-то не устраивал. Вот и попал под раздачу. Но это лишь предположение, не могу утверждать, как было на самом деле".

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Судьба героев "Азовстали"
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 1 июня
1
Личный состав 30700
Личный состав
2
Самолеты 208
Самолеты
3
Вертолеты 175
Вертолеты
4
ББМ 3343
ББМ
5
Танки 1361
Танки
6
Артиллерия 659
Артиллерия
7
Средства ПВО 94
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 519
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2290
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
История и видео пенсионера-снайпера
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29834.82

Binance Coin (BNB)

301.9

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.13

Theta (THETA)

1.2

Love is... 💙💛
За что мы любим Львов
Львовский сырник

Львовский сырник

Пьяная вишня

Пьяная вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперный театр

Оперный театр

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких

Посетить город!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
1 /2
Генератор тостов
Был бы повод!
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Опрос
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
Instagram недели
Аккаунт, где в деталях мы узнаем Украину
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять