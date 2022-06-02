Сгорел на работе! СБУ-шники Харькова рассказали, за что Зеленский уволил их шефа

Роман Дудин отвергает все обвинения в свой адрес и требует проверки на полиграфе, но многие его бывшие подчиненные считают решение президента верным

Здание областного управления СБУ в Харькове стало одной из первых целей для российских ракет. Тем временем шеф местного СБУ в начале войны решал личные вопросы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны новые подробности увольнения главы управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Ранее о его работе резко высказался президент Владимир Зеленский, посвятив этому часть своего ежедневного обращения к украинцам. Сам Дудин не знает, за что его уволили – и хочет искать справедливости.

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Претензии президента

Во время визита в Харьков президент похвалил руководство и силовиков города. А Дудина решил уволить. Но он не стал публично уточнять причину увольнения.

"Провел совещание с руководством области, города, поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной. Что очень важно сейчас – вместе друг с другом. У них сотрудничество на 100% – армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно, – заявил Владимир Зеленский. – К сожалению, такого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал, разобрался, уволил руководителя Службы безопасности области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят".

Где проштрафился?

Наши источники в Харьковском облуправлении СБУ говорят, что по их данным, Роман Дудин "проштрафился", поскольку не занимался служебными делами в первые дни войны.

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"Есть неподтвержденная информация, что он, якобы, в эти дни мог организовывать выезд для своей семьи выезд в безопасное место", – говорят наши источники в СБУ.

По их данным, в самом управлении увольнение начальника многие восприняли позитивно. Причем, это даже мягко сказано.

"Дудин – бывший ВДВшник, поэтому его решения, по мнению многих, были резкими. Например, им были уволены со своих должностей немало толковых и опытных людей", – рассказали нам теперь уже бывшие коллеги Дудина.

Дудин просит проверить его на полиграфе

Мы попытались связаться с Романом Дудиным через соцсети, чтобы узнать его позицию о том, что говорится в его адрес. Также нас интересовало, правда ли, что в первые дни он был занят эвакуацией семьи в ущерб безопасности области.

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Пока что на наше предложение он не откликнулся. Редакция "Сегодня" готова выслушать его точку зрения на происходящее и опубиликовать ее.

Ранее в медиа, в том числе среди российских пропагандистских СМИ появилась информация о том, что у Дудина есть страница в Facebook. На этой странице был ряд публикаций, в которых Дудин заявляет, что ни в чем не виноват, отставку считают незаслуженной.

"Единственное, за что меня можно наказать с начала войны, – это за то, что я выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал – Харьков был бы оккупирован. Относительно любых других обвинений я соглашаюсь на прохождение расследования с задействованием полиграфа или любых других опросов", – написал пользователь соцсети, которого СМИ называют Романом Дудиным.

Среди коллег Дудина в СБУ есть и такие, что сочувствуют ему. В свою очередь, один из бывших коллег Дудина о скандале высказался так: