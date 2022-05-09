Шмыгаль рассказал, планируют ли разрешить мужчинам выезд за границу

Сейчас выехать за границу могут только определенные правительством категории украинских мужчин

Шмыгаль о выезде мужчин за границу / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, будут ли выпускать мужчин за границу во время войны. Он считает, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине, но решения принимают военные.

Об этом заявил Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

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"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", – сказал Шмыгаль.

Украину покинули уже около 5 миллионов человек.

"Официально зафиксированная цифра – это 4,7 миллиона. За последних чуть более двух недель 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по восстановлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%", – добавил Шмыгаль.

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Какие категории мужчин могут выехать из страны:

имеют инвалидность I или II группы;

непригодны к военной службе;

самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;

с отсрочкой от призыва или уведомлением о специальном воинском учете;

имеют на содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет;

имеют на содержании ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки до 18 лет;

усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели;

имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО;

имеют на попечении ребенка с различными недостатками здоровья, но не установлена инвалидность;

обеспечивают постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем;

имеют на содержании ребенка с инвалидностью;

жена с инвалидностью I или II группы;

если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены;

имеют два ребенка до 18 лет и беременную супругу (срок не менее 35 недель);

работники учреждений, осуществляющих постоянный уход.

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