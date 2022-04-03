Шокирована зверствами оккупантов. Британия поможет собрать доказательства для Гааги

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче и других украинских городах.
Об этом она написала в Twitter.
"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими, чтобы собрать доказательства и поддержать расследование военных преступлений международным уголовным судом", - написала она.
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Лиз Трасс добавила, что виновные будут привлечены к ответственности.
Ирпенское направление
- Несколько дней назад Министерство обороны Украины разместило видео разрушенной Бучи, по которому эвакуированные горожане пытались узнать, что произошло с их домами.
- Ирпень полностью находится под контролем законной украинской власти. 31 марта в освобожденном от российских оккупантов Ирпене полиция начала поиск тел погибших мирных жителей. Только за 30 марта в морг передали 14 тел погибших. Горадминистрация начала поиск пропавших без вести.
- Мэр Ирпеня Александр Маркушин на пресс-конференции сообщил, что освобождение от российских оккупантов города стоило жизни минимум 50 украинским защитникам.