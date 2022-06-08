Шольц раскрыл Зеленскому, о чем говорил с Путиным

Лидеры двух стран поговорили по телефону

Владимир Зеленский побеседовал с Олафом Шольцом / Фото: Reuters, Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель немецкого правительства рассказал, что Шольц сообщил Зеленскому о своем последнем телефонном разговоре с президентом России Путиным и президентом Франции Макроном 28 мая. Об этом пишет издание Spiegel.

"Они договорились, что нужно сделать все, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно морским путем", — сказал представитель правительства Германии.

Шольц и Зеленский продолжат говорить о том, как поддержать Украину и "оставаться в тесном контакте".

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Сам Зеленский сообщил, что в ходе переговоров также обсуждалось положение украинских военнопленных.

"Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в Евросоюз", — написал он в Twitter.

Ситуация с пленными

Ранее сообщалось, что более 1000 украинских военнослужащих, которые недавно сдались в Мариуполе, будут доставлены в Россию для "следственных действий".

Россия также планирует переправить на российскую территорию ряд других украинских военнопленных. До этого они находились на территории Украины, временно подконтрольной так называемой "ДНР".

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Разговор Шольца и Макрона с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 28 мая провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа, которая длилась почти полтора часа, состоялась по инициативе германской и французской сторон.

Разговор трех лидеров был посвящен войне России против Украины и усилиям, направленным на то, чтобы остановить ее, говорится в сообщении немецкого правительства. Шольц и Макрон потребовали немедленного прекращения огня и вывода российских войск. Они призвали Путина провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и урегулировать конфликт дипломатическим путем.

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