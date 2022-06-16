Шольц после увиденного в Ирпене назвал главную цель России

Немецкий канцлер в четверг, 16 июня, посетил Ирпень вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии

Олаф Шольц собственными глазами увидел последствия зверств российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Ирпеня в Киевской области сказал, что действия РФ в войне против Украины направлены только на уничтожение.

Об этом пишет Bild.

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"Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом все, принимая решения", – сказал Шольц.

Он добавил, что страшно от того, какие разрушения наносит эта война, но еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие.

Кроме того, Шольц в начале визита заверил Украину в постоянной полной поддержке в борьбе с нападением России.

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Визит в Киев