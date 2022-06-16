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Шольц после увиденного в Ирпене назвал главную цель России

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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16 июня, 14:18
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Немецкий канцлер в четверг, 16 июня, посетил Ирпень вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии
Олаф Шольц собственными глазами увидел последствия зверств российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Олаф Шольц собственными глазами увидел последствия зверств российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Ирпеня в Киевской области сказал, что действия РФ в войне против Украины направлены только на уничтожение.

Об этом пишет Bild.

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"Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом все, принимая решения", – сказал Шольц.

Он добавил, что страшно от того, какие разрушения наносит эта война, но еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие.

Кроме того, Шольц в начале визита заверил Украину в постоянной полной поддержке в борьбе с нападением России.

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Визит в Киев

  • Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг, 16 июня. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.
  • Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.
  • На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".
  • Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.
  • Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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