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Шрам есть, операция была! Фэйгин ответил на слухи о здоровье путина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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5 мая, 15:40
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Все мечтают, чтобы он отдал концы
Марк Фейгин рассказал о болезни президента РФ
Марк Фейгин рассказал о болезни президента РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Ожидать, что физическая немощь путина положит конец войне рано, – считает российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин.

Об этом он рассказал телеведущему Олегу Панюте в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале. "Украина24" .

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Марк Фейгин признался, что мечтает о том же

"Все об этом мечтают, даже не знаю, что бы я делал, если бы такое счастье случилось. Это общее для нас желание", – рассказал он.

Что касается публикации британской газеты The Sun, относительно планируемого у путина хирургического вмешательства, Фейгин считает, что к такой информации следует относиться осторожно, ведь ее сложно проверить.

"Это данные из Telegram-каналов, которые почти невозможно проверить, если мы говорим конкретно об операции по онкологии. Это может быть, а может и не быть", – сказал юрист.

При этом Марк Фейгин больше доверяет расследованию российского журналиста Романа Баданина в издании "Проект", где идет речь о сопровождении российского диктатора врачом-онкологом.

"В этой публикации определено, что за путиным ездит много врачей, в том числе онколог, который фактически живет рядом с ним. Вот этому я склонен доверять, ведь есть сумма накопленной информации. Она работает таким образом, что люди из окружения путина сами " сливают" ее", – сказал Фейгин.

По мнению юриста, всего скрыть нельзя.

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"Рано или поздно такие вещи становятся публичными. Думаю, у путина есть проблемы со здоровьем. Тем более, если бы мы говорили, о 30-40-летнем человеке, которые там еще могут быть проблемы, горизонт далеко. Но мы имеем дело с человеком , которая в этом году отмечает 70-летие", – считает он.

Фейгин подчеркивает, что жизнь путина совершенно точно усложнена стрессом.

"Похоже, у путина действительно есть какие-то соматические заболевания. Разные слухи ходят, но шрам у него на шее есть, возможно, операция имела место в связи с его онкологией. О том, что у него рак мне сказали году в 2008-2009 . Правда, тогда я отнесся к этому скептически", – сказал Фейгин.

Юрист уточняет, что с тех пор прошел большой отрезок времени в 15 лет, а последние из них плохо повлияли на состояние здоровья кремлевского диктатора.

"Ожидать, что физическая немощь путин положит конец войне, на мой взгляд, преждевременно. Но он болен и не будет становиться здоровее, это совершенно точно", – резюмировал он.

Чем болеет путин?

The Sun приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называют.

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На опубликованной записи говорится, что у путина рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

"На то недолгое время, пока путин будет недееспособен и пока он будет оправляться, давайте предположим, дня 2-3, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем. Мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно", — говорится на записи.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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