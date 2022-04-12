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Штайнмайер заявил, что его отказались принять в Киеве

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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12 апреля, 18:53
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СМИ называют причины возможного отказа
Штайнмайер хотел в военный Киев, но что-то пошло не так... / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Штайнмайер хотел в военный Киев, но что-то пошло не так... / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил немецкому изданию Bild, что он собирался приехать в Киев, как это сделали на днях другие европейские лидеры. Однако его визит в итоге не был согласован.

Об этом президент ФРГ, наделенный исключительно представительскими функциями, заявил в комментарии Bild.

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Что известно

Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил журналистам, находясь сейчас с визитом в Польше, что он хотел поехать в Киев "в качестве сильного знака".

"Я был готов к этому. Но, очевидно, должен признать, что в Киеве этого не хотели", – резюмировал политик.

Ранее издание Bild сообщало, что федеральный президент планировал визит в воюющую страну вместе с руководителями правительств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Но Киев отказал ему в приеме. Издание сообщает, что в данный момент президент Украины Владимир Зеленский не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. По данным журналистов, причина отказа — "тесные связи Штайнмайера с РФ в последние годы".

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Позиция Германии

  • Не исключено, что такая принципиальная позиция Киева связана со слабой санкционной политикой Берлина в отношении Москвы.
  • Страны Евросоюза никак не решатся отказаться от российской нефти и газа и ввести эмбарго. В частности, министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддерживает запрет на импорт энергоносителей из России, о чем и сказал изданию Bild.
  • 6 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц в Бундестаге отбивался от обвинений в том, что разрыв с Россией ведет к росту цен на энергоносители, что не нравится немецкому электорату. Однако Шольц все же потребовал от международного преступника Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.
  • Европейские политики менее дипломатичные. Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт вообще обозвал правительство Германии, которое считает плохим лидером ЕС, из-за вялых санкций против агрессора Российской Федерации.
  • Правда, во время своего традиционного ночного обращения к нации 11 апреля Зеленский отметил, что сейчас позиция Берлина в отношении санкций немного меняется в сторону Украины.

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