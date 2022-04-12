Штайнмайер заявил, что его отказались принять в Киеве

СМИ называют причины возможного отказа

Штайнмайер хотел в военный Киев, но что-то пошло не так... / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил немецкому изданию Bild, что он собирался приехать в Киев, как это сделали на днях другие европейские лидеры. Однако его визит в итоге не был согласован.

Об этом президент ФРГ, наделенный исключительно представительскими функциями, заявил в комментарии Bild.

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Что известно

Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил журналистам, находясь сейчас с визитом в Польше, что он хотел поехать в Киев "в качестве сильного знака".

"Я был готов к этому. Но, очевидно, должен признать, что в Киеве этого не хотели", – резюмировал политик.

Ранее издание Bild сообщало, что федеральный президент планировал визит в воюющую страну вместе с руководителями правительств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Но Киев отказал ему в приеме. Издание сообщает, что в данный момент президент Украины Владимир Зеленский не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. По данным журналистов, причина отказа — "тесные связи Штайнмайера с РФ в последние годы".

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Позиция Германии