Скандального Тищенко наградили пистолетом за "самоотверженную защиту Мукачево"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко был награжден пистолетом за "самоотверженную защиту Мукачево".
Об этом сообщил экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в Facebook.
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"Приветствую Николая Тищенко с награждением боевым оружием за самоотверженную защиту Мукачево", – написал он.
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На видеозаписи говорится, что нардеп награжден "за работу для батальона "Архангела Михаила" и для всей нашей страны". Тищенко в ответ клянется выполнять приказы президента, народа Украины и защищать до последней капли крови.
Скандал с Тищенко – пообедал во львовском ресторане, а заплатить забыл?
Стали известны новые подробности инцидента, который произошел на днях в одном из львовских ресторанов с нардепом Николаем Тищенко. Изначально на своей странице в Facebook директор отеля, в котором находится ресторан, Андрей Вильчинский, сообщил, что нардеп Николай Тищенко покушал, не расплатившись.
"Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться. Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко. Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", — написал Вильчинский.