Словакия поставит Украине пушки-убийцы: подробности

Украина со Словакией подписала контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2. Об этом в своем Twitter сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь.
"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana2 для Украины подписан – восемь штук будут доставлены в Украину. Спасибо министру обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие, а также Konstructa Defence и коллегам из Министерства обороны Словакии", – написал Надь.
О гаубице Zuzana 2
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 8x8 была основана на базе предыдущей версии Zuzana, калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту.
Гаубица имеет более длинный ствол – 52 калибра (в предыдущей версии был 45), это позволяет увеличить дальность стрельбы до 41 км.
Башня имеет полный поворот на 360 градусов (ранее только на 60 градусов), а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено до трех человек. Кроме того, у Zuzana 2 есть автомат заряжания и возможность вести огонь в режиме планирование огня так, чтобы несколько ракет попали в цель одновременно.
Какое оружие есть у Украины
На передовой успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.
Береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon. Среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.
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