Словения вернула в Киев своего дипломата

Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
Об этом сообщили в МИД Словении в Украине.
"Город пустой, вдали слышны звуки сирен и взрывы, жизнь оставшихся в столице проходит нормально", — сказал он по прибытии.
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