Словения вернула в Киев своего дипломата

Иностранные временные поверенные постепенно возвращаются в украинскую столицу

Несмотря на обстрелы в Киеве будет работать дипломат из Словении. Фото: коллаж "Сегодня"

Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.

Об этом сообщили в МИД Словении в Украине.

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"Город пустой, вдали слышны звуки сирен и взрывы, жизнь оставшихся в столице проходит нормально", — сказал он по прибытии.

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