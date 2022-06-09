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"Слуга народа" хочет до предела усилить ответственность за госизмену – законопроект

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 июня, 16:41
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К 15 годам лишения свободы добавится еще одно наказание
Верховная Рада. Коллаж "Сегодня"
Верховная Рада. Коллаж "Сегодня"

В Верховную Раду внесен законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за государственную измену. В случае принятия этого законопроекта изменников будут лишать гражданства Украины.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

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Что известно

Законопроект носит название: "Проект Закона о внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины о лишении гражданства Украины за государственную измену".

На данный момент в карточке законопроекта на сайте ВР нет ни текста законопроекта, ни пояснительной записки или других документов, которые обычно там содержатся, чтобы можно было понять, что именно предполагают внести в статью 111 Уголовного кодекса. Однако уже указано, что документ передан на рассмотрение руководству ВР.

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На данный момент Уголовный кодекс предусматривает, что предательство родины карается лишением свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кому грозит лишение паспорта

К сожалению, изменников родины у нас нынче много.

Например, в конце апреля председатель Середино-Будской территориальной громады Сумской области был задержан по факту государственной измены.

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ГБР начало расследование по факту госизмены против народного депутата Украины Алексея Ковалева, который перешел на сторону российских оккупантов в захваченной Херсонской области.

Первым изменником родины в этой войне стал городской голова Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа – За життя"). 27 февраля он объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами. Через день он передумал, но получил подозрение о госизмене и был задержан.

В частично занятом российскими оккупантами городе Изюме Харьковской области в конце марта среди коллаборантов оказались бывшие сотрудники милиции города, а также экс-мэр Александр Божков ("Партия регионов").

В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Самый известный изменник на сегодняшний день бывший народный депутат Виктор Медведчук, который ожидает своего приговора в СИЗО.

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Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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