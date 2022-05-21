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Снять санкции с РФ? Подоляк жестко ответил на предложение ООН

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 мая, 10:12
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Советник главы ОПУ предложил эффективный способ разблокировать украинские порты
Подоляк выступил против идеи ООН насчет снятия санкций с России
Подоляк выступил против идеи ООН насчет снятия санкций с России / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад не должен соглашаться на требование России ослабить санкции в обмен на разблокирование украинских портов. Любая уступка Кремлю лишь продолжит войну в Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале "Україна 24".

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"Любое снятие санкций с Российской Федерации – это максимальное утяжеление боевых действий в Украине. Мировое сообщество должно это понимать. Господа, которые требуют снять частично санкции с России, по сути, предлагают затянуть войну в Украине и увеличить количество жертв среди мирного населения, в том числе – убийств детей. Надо, чтобы они это понимали. Мы будем им это говорить", – подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что международное сообщество "очень странно себя ведет", поскольку оно не предпринимало никаких действий, когда Россия начинала боевые действия и блокировку украинских портов.

"А теперь, вместо того, чтобы предоставить Украине максимальные средства борьбы, в том числе санкционной борьбы, против страны-агрессора, нам начинают предлагать опять уступить что-то стране-агрессору. Россия, когда будет получать возможность шантажировать мировое сообщество чем-то и получить дивиденды с этого, будет это постоянно делать. Они нам будут обстреливать Одессу и при этом говорить – снимите с нас санкции и мы перестанем обстреливать Одессу или перевалочные базы, или элеваторы", – заявил он.

По словам Подоляка, в результате война не закончится – ее заморозят:

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"Любое подобное предложение – убрать часть санкций, сделать какой-то коридор для России, потому что кто-то голодает... То есть Украина не страдает, а голодает какая-то страна в Африке? А Украину можно убивать? Все это будет означать заморозку войны у нас. У нас продолжат убивать, стрелять по мирным городам и так далее. У нас все время будет война".

Советник главы ОПУ считает, что необходимо в любом случае найти тот или иной вариант для экспорта зерна с Украины.

"Есть неплохой вариант, предложенный США – предоставить Украине достаточно оружия, которое позволит разблокировать акваторию Черного моря. Мне кажется, это приоритетная задача. Российский Черноморский флот должен перестать существовать. Как только это произойдет, никаких проблем с транспортировкой любых грузов из Украины на мировые рынки не будет", – отметил он.

РФ блокирует украинские порты

Черноморский флот России блокирует порты, не позволяя Украине экспортировать зерно. В результате страдает украинская экономика, а в мире заговорили об угрозе голода. В некоторых стран Северной Африки и Ближнего Востока запасов зерна хватит только до времени сбора урожая нынешнего сезона. Если россияне продолжат блокаду украинских морских портов, в этих регионах начнется продовольственная паника.

В ООН заявили, что миллионы людей в мире умрут от голода, если Россия не снимет препятствия для экспорта украинской агропродукции.

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В свою очередь, Кремль в обмен на разблокирование портов требует ослабления западных санкций.

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