Сотни эвакуированных жителей Луганщины застряли на вокзале из-за удара оккупантов – Гайдай

Российские оккупанты обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге. В результате почти 500 эвакуированных жителей Луганщины застряли на вокзале.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.
"Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", – написал Гайдай.
По его словам, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.
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Сейчас ожидается окончание обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещают на вокзале до уточнения ситуации.
Кроме того, городские власти донецких городов заявили о готовности размещения местных на ночь.
"Случилось. Эвакуация с востока заблокирована. Надеемся, железнодорожники справятся", – добавил глава Луганской ОВА.
Теперь люди не могут эвакуироваться. Фото: Сергей Гайдай
Что известно об ударе по железной дороге?
Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге, сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.
"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", — написал он в Facebook.
По его словам, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.
"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации", – добавил Перцовский.
Эвакуация из опасных регионов
- Ранее жителей Донбасса призвали срочно эвакуироваться из опасных регионов в связи с тем, что на востоке Украины в ближайшие недели ожидаются наиболее активные бои.
- В частности, вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.
- Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться четырем категориям населения, а тем, кто уже покинул город, пока не возвращаться.
- Украинские власти на 7 апреля договорились о 10 гуманитарных коридорах для украинцев, которые находятся под постоянными обстрелами.