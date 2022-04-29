Совбез ООН не смог остановить войну РФ против Украины — признание генсека Гутерриша

Генсек отметил, что это источник большого разочарования, досады и гнева

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неспособность Совета безопасности предотвратить войну и остановить ее.

Об этом сообщает BBC.

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"Позвольте мне быть предельно ясным: Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить ее", – заявил Гутерриш.

Позже генсек заявил: в то время как Совет безопасности был парализован, ООН принимала другие меры.

Что делала ООН?

На Совет безопасности ООН, состоящий из 15 членов, возложена задача обеспечения мира и безопасности в мире. Россия – является одним из пяти постоянных членов Совбеза, имеющих право налагать вето на его решение. Из-за ее позиции никакой резолюции о войне РФ против Украины принято не было.

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Генассамблея ООН приняла две резолюции – "Агрессия против Украины" и "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".

Структуры ООН оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от российского вторжения районам, переселенцам и беженцам из Украины.

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