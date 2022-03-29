Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Заседание состоится 29 марта

Консультации инициировали Франция и Мексика/Фото: коллаж: "Сегодня"

Совет Безопасности ООН во вторник, 29 марта, проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине.

Об этом говориться в графике организации.

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Сообщается, что консультации инициировали Франция и Мексика. Заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

Из-за войны России против Украины погибли более 1100 мирных жителей

Жертвами российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения стали 1119 мирных граждан. Еще 1790 человек были ранены.

Из общего количества убитых гражданских – 224 мужчины, 168 женщин, 15 девочек, 32 мальчика. Пол еще 628 взрослых и 52 детей пока не установлен.