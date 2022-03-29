Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Совет Безопасности ООН во вторник, 29 марта, проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине.
Об этом говориться в графике организации.
Подробности
Сообщается, что консультации инициировали Франция и Мексика. Заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.
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