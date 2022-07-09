Спикер Рады объявил, что ждет нардепов, уехавших за границу

Парламент намерен серьезно заняться прогульщиками

Стефанчук занялся беглыми депутатами / Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде хотят выяснить, по какой причине ряд депутатов украинского парламента находится за границей. Для этого будет создана соответствующая Временная следственная комиссия (ВСК).

О намерении создать такую комиссию заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Что известно

"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого – и рекомендовать соответствующие решения к принятию в Верховной Раде Украины. Поэтому сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, которые не выполняют свои функциональные обязанности, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", – заявил Руслан Стефанчук.

Заработная плата таким парламентариям не насчитывается, поскольку они не работают в сессионном зале, не заседают в комитетах – не выполняют свои функции как народные депутаты. Это же касается их помощников нардепов, если они находятся за границей.

"Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах. Это, в частности, господин Медведчук и господин Ковалев", – добавил Стефанчук.

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