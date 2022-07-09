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Спикер Стефанчук обрисовал ближайшее будущее Кабмина

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 июля, 18:05
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Председатель Верховной Рады объяснил, от чего зависит любая кадровая ротация в правительстве
Руслан Стефанчук сделал новое заявление. Фото: коллаж "Сегодня"
Руслан Стефанчук сделал новое заявление. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что предпосылок для сложения полномочий кем-либо из украинских министров на сегодняшний день нет. По его словам, в это сложное время он бы не хотел, чтобы Кабмин расшатывали какими-то кадровыми решениями.

Об этом Стефанчук рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

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По его словам, по состоянию на 9 июля, в парламенте нет никаких заявлений, "никаких других предпосылок для сложения полномочий любым министром Кабинета Министров".

"И я бы очень не хотел, чтобы в это сложное для государства время мы расшатывали его какими-то кадровыми решениями. Будет заявление – будем разбираться: будут проверены соответствующие процедуры в Верховной Раде Украины и будет приниматься необходимое решение", – прокомментировал Стефанчук информацию о возможном назначении нового Министра социальной политики Украины.

Он также напомнил, что любая кадровая ротация в правительстве зависит от того, насколько тот или иной министр качественно выполняет возложенные на него функциональные обязанности.

Только после этого могут приниматься политические решения, в зависимости от поступления заявления члена Кабмина о сложении им полномочий по собственному желанию или же, в соответствии с заявлением премьер-министра.

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Ранее мы рассказывали, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал первоочередные шаги украинской власти для победы над коррупцией.

Кроме того, в Верховной Раде Украины работают над вопросом качественной подготовки и депутатов, и аппарата. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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