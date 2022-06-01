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США объявят о новой помощи Украине, а в ЕС изменятся условия для проезда беженцам — эти и другие события 1 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 июня, 06:00
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Штаты анонсируют 11-й военный пакет для нашей страны, а беженцы в ЕС будут платить за проезд
Важные события 1 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 1 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 1 июня, США объявят о новой военной помощи для Украины. Это будет 11-й пакет поддержки от Штатов. Кроме того, сегодня в ЕС частично отменят бесплатный проезд для украинцев.

США объявят о новой военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки анонсируют новый пакет военной помощи для Украины. Он поможет сопротивляться российским оккупантам.

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"Мы должны в будущем усиливать способность Украины достойно защищаться в условиях жестокой агрессии Москвы, и нам будет о чем заявить еще больше в этом плане уже в ближайшие дни", — отметил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Также спикер Госдепартамента добавил, что в распоряжении Администрации президента США около 40 млрд долларов, большая часть из которых предназначена для оборонной поддержки украинских партнеров.

11-й пакет военной помощи США объявят 1 июня. Он включает реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS. Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 млн долларов.

В ЕС частично отменят бесплатный проезд для украинцев

Страны Европейского Союза с 1 июня частично отменят бесплатный проезд для украинцев на общественном транспорте. Часть стран сделает проезд для переселенцев платным, но предложит льготы.

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С 1 июня платным будет проезд в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии. Некоторые из этих стран предложат украинцам льготный проезд по более низкой цене.

В Германии украинцы смогут приобрести проездной стоимостью 9 евро на все виды общественного транспорта и проезд в региональных поездах. В Чехии проездной на все виды транспорта обойдется в 7 евро. Вероятно, для покупки льготного проездного нужно будет предоставить на кассе украинский паспорт.

В Польше с 1 июня украинцы будут иметь право бесплатного проезда только на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогуска, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.

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Остальные правила проезда в транспорте для беженцев в Польше не изменятся. Бесплатно ездить в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежащие к следующим группам:

  • дети до 18 лет;
  • женщины;
  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с инвалидностью.

ПриватБанк вводит новые правила для клиентов

Для клиентов ПриватБанка вводят новые правила по кредитованию. Они начнут действовать с 1 июня 2022 года.

Кредитные каникулы будут отменены, однако банк возобновит активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлит льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт.

"Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка", – говорится в сообщении банка.

Если клиент будет своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, то для него будут доступны льготные условия со ставкой 1,7%. Если же нет, то проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

Такие условия продлятся до августа месяца этого года.

Кроме того, после того, как кредитные каникулы завершатся, будут действовать особые условия обслуживания для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России.

Кредитные каникулы для мобилизованных граждан продолжаются с 01.03.2022 до окончания военного положения в стране и предусматривают следующие условия:

  • отмена обязательных ежемесячных платежей;
  • установление процентной ставки за пользование кредитом – 0%;
  • возможность использования полного кредитного лимита, предоставленного до 24.02.2022.

"На сегодняшний день кредитными программами ПриватБанка пользуются более 9 млн украинцев, а общая сумма кредитования физлиц на 1 марта 2022 года составила более 57 млрд грн", — добавили в пресс-службе.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 1 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 1 июня:

  • 16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.

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