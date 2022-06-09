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Стало известно имя задержанного на крупной взятке главы "Нашего края"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 июня, 14:06
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Вместе с руководителем территориальной организации партии подозреваемый пытался продать статус нардепа
Глава "Нашего края" Александр Мазурчак задержан на взятке.
Глава "Нашего края" Александр Мазурчак задержан на взятке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стало известно имя задержанного СБУ главы партии "Наш край". Им оказался один из трех лидеров партии Александр Мазурчак. Его подозревают в вымогательстве 2,5 млн долларов взятки за проходное место в списке на следующих выборах в Верховную Раду.

Имя задержанного назвали "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Задержан Мазурчак", – сообщил источник.

Также задержан еще один фигурант – руководитель областной ячейки партии Валентин Телегузов. Других деталей собеседник не сообщил.

Согласно публичной информации, лидерами партии являются Александр Мазурчак, Сергей Шахов и Антон Киссе.

Кто такой Александр Мазурчак

Из 1994 до 2007 года работал в городском совете Каменец-Подольского. После чего был назначен заместителем министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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В июне 2010 по согласованию с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и премьер-министром Украины Николаем Азаровым Киевский городской голова Леонид Черновецкий назначил Александра Мазурчака заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

С 26 декабря 2013 года – председатель Печерской районной в городе Киеве государственной администрации.

В 2004 году Мазурчак получил орден "За заслуги" третьей ступени.

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За что его задержали

Задержание Мазарчука. Фото: СБУ

СБУ уличила руководителей одной из партий на вымогательстве средств за включение лица в избирательный список и "поддержку" в политической карьере.

Глава одной из политпартий и руководитель ее территориальной организации решили заранее "подготовиться" к следующим парламентским выборам и продать якобы "проходное" место в своем списке. Как сообщил "Бабель", речь идет о партии "Наш край". Свои услуги они оценили в 2,5 млн долларов.

Для этого был разработан специальный маршрут продвижения по политической лестнице: вступление в партию, должность главы районной ячейки. Впоследствии за вознаграждение даже брались назначить мужчину советником руководителя ЧАО "Киевводоканал" – для успешного старта политической карьеры.

Средства должны были передаваться злоумышленникам по графику, составленному главой партии. Сумма первого транша составила 50 тысяч долларов.

Правоохранители задержали злоумышленников на горячем во время передачи первой части.

Ранее мы писали, что суд запретил "Оппозиционный блок" и разобрался с его имуществом и деньгами.

Кроме того, 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. Как известно, среди них – "Наш край".

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