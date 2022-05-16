Стало известно, когда Кравчука проведут в последний путь

Церемония прощания с первым президентом Украины состоится в центре Киева

Церемония прощания с Леонидом Кравчуком состоится в Украинском доме / Фото: Коллаж: Сегодня

Церемония прощания с президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком состоится в Киеве во вторник, 17 мая.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, начало церемонии – в 11:00, место проведения – Украинский дом, ул. Крещатик, 2.

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Напомним, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук ушел из жизни 10 мая. Легендарный политик скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

На известие о смерти Леонида Кравчука отреагировали многие известные украинцы. Свои соболезнования выразили украинские чиновники, а также высокопоставленные политики. Смерть первого президента называют "большой потерей", а его самого – человеком, который "похоронил Советский Союз".

Кравчук за год до смерти намекнул, кто остановит Путина

Первый президент Леонид Кравчук год назад озвучил прогноз, кто остановит страну-агрессора Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина:

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