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Старт онлайн-продаж марок с "российским кораблем", акция против энергетического бизнеса, который работает с РФ — эти и другие события 24 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 06:00
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Новую марку с "российским кораблем" можно будет приобрести в интернете, а в Давосе состоится акция против энергетического бизнеса, продолжающего работать с Россией
Важные события 24 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 24 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 24 мая, в Украине можно будет приобрести новую марку с российским кораблем через интернет. Кроме того, сегодня в Давосе состоится акция против энергетического бизнеса, продолжающего работать с РФ.

Новую марку с "российским кораблем" можно будет приобрести в интернете

На 24 мая запланирован старт онлайн-продаж второй марки с "российским военным кораблем" на украинских интернет-площадках. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Он отметил, что до конца недели также будут запущены продажи на международных площадках, чтобы "наша диаспора смогла купить, а врагу было немного сложнее атаковать наши украинские страницы".

"Победили с кораблем, победим и ботов, именно поэтому будет не одна, а до 6 площадок, это как 6 кораблей, их труднее атаковать, поэтому с сегодняшнего дня (23 мая — ред.) она будет продаваться в отделениях, а завтра онлайн", — сказал Смелянский.

Он добавил, что дополнительные партии будут печататься и продаваться, и посоветовал украинцам следить за каналами "Укрпочты", где можно будет ознакомиться с новой информацией.

В Давосе состоится акция против энергетического бизнеса, продолжающего работать с РФ

На Всемирном экономическом форуме украинцы будут призывать мир прекратить инвестировать в убийства их семей.

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"Три месяца полномасштабной войны России против Украины. Убиты десятки тысяч украинцев. Погибли сотни детей. Разрушены города. Похищены тонны зерна, что угрожает голодом всему миру. Это самое жестокое и самое кровавое событие 21 века, в котором виноват только один агрессор – Россия. Однако, с 24 февраля, только за продажу своих энергоресурсов эта страна получила более 63 млрд. евро. Каждый цент из этой суммы россияне используют для убийства невинных украинцев. Неужели европейский бизнес готов стать соучастником террористов?", — говорится в сообщении инициативы "Stop Bloody Energy".

Акция состоится 24 мая с 11:00 до 19:00. Место проведения: Давос, территория у входа на территорию Международного экономического форума.

Метро в Харькове возобновит работу

Харьковский метрополитен должен возобновить перевозку пассажиров 24 мая. Во время общения с харьковчанами, живущими в метро, мэр Харькова Игорь Терехов пообещал людям, что их постепенно переселят в относительно безопасные районы города.

"24 числа мы будем запускать метрополитен, тянуть с этим мы больше не можем... Нам нужно запускать метро, чтобы заработал город, экономика. Мы постепенно – подчеркиваю, постепенно! – будем вас отселять в относительно неопасные для обстрела районы. Понятно, что это будет более или менее центральная часть города, куда сегодня не добивают (орудия противника). Там мы обеспечим вам нормальные условия проживания, питание, медикаменты. Детям будет школа или воспитатели детских садов. У вас будут нормальные человеческие условия: горячая вода, душ... Будем заботиться о вас. Будет намного лучше", — сказал Терехов.

В Донецкой области желающих выехать из Славянска эвакуируют в Днепр

В Донецкой области людей, которые хотят выехать из Славянска, 24 мая автобусом эвакуируют в Днепр.

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"Вниманию желающих выехать из Славянска! Завтра, 24 мая, от стоянки ЦПАУ отправится эвакуационный автобус на Днепр. Посадка – по предварительной записи по телефонам горячей линии Славянской ГВА", — говорится в сообщении.

В Славянской военно-гражданской администрации призвали население, которое еще остается в городе, не игнорировать возможность уехать в безопасное место.

"Принимайте решение и собирайтесь!", — подчеркнули в военной администрации.

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Мастер неба… Олег Гегечкори – военный летчик, полковник, командир вертолетной эскадрильи 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Один из опытнейших и искуснейших пилотов Украины. За 20 лет службы прошел самые горячие точки мира, а погиб в родном небе, над Киевской областью. За личное мужество – Герой Украины. Посмертно.

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