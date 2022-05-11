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Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака. Что пойдет в бюджет?

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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11 мая, 14:08
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На арестованных счетах находилось более 80 млн грн
Суд удовлетворил ходатайство ГБР об аресте имущества родственников Медведчука и Козака. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"
Суд удовлетворил ходатайство ГБР об аресте имущества родственников Медведчука и Козака. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества родственников нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 80 млн грн. Таким образом ГБР продолжает работу по выявлению и аресту незаконно приобретенного имущества депутатов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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"Родственники Виктора Медведчука и Тараса Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины)" – заявили в ведомстве.

Так, суд арестовал 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КрАЗ и КАМАЗ.

В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами.

Дела Медведчука и Козака

  • В начале октября Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
  • По данным следствия, подозреваемый был привлечен представителями высшего политического руководства РФ к подрывной деятельности против Украины. Сообщается, что депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершению оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.
  • На момент нападения России на Украину нардеп должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
  • Тарас Козак – народный депутат от ОПЗЖ, считается близким соратником Виктора Медведчука. Владелец подсанкционных пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и 112. 2 февраля 2021 года СНБО ввел против Козака санкции за антиукраинскую деятельность. 13 июля 2021 года суд арестовал имущество Козака в рамках расследования по подозрению в государственной измене. Сам Козак скрывается от уголовного преследования в Беларуси.

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