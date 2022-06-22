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Суд принял новое решение по Медведчуку: что известно

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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22 июня, 14:04
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Суд продлил арест Медведчука до 9 августа
Арест Медведчука продлен
Арест Медведчука продлен / Фото: Коллаж: Сегодня

Судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей куму Путина Виктору Медведчуку. Об этом идет речь в решении суда.

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Арест нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ продлен до 9 августа.

Во время рассмотрения ходатайства защита подозреваемого обратилась в Верховный суд с просьбой о передаче ходатайства на рассмотрение в Печерский районный суд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.

Также своим решением суд арестовал некоторое имущество Медведчука.

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В частности, под арест попали:

  • железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера,
  • 279 картин,
  • 10 часов,
  • 31 коробка с элементами посуды.

Дело Медведчука

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Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

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