Суд принял новое решение по Медведчуку: что известно

Судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей куму Путина Виктору Медведчуку. Об этом идет речь в решении суда.
Арест нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ продлен до 9 августа.
Во время рассмотрения ходатайства защита подозреваемого обратилась в Верховный суд с просьбой о передаче ходатайства на рассмотрение в Печерский районный суд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.
Также своим решением суд арестовал некоторое имущество Медведчука.
В частности, под арест попали:
- железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера,
- 279 картин,
- 10 часов,
- 31 коробка с элементами посуды.
Дело Медведчука
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
- 12 апреля СБУ поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме с гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- 23 мая Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара – Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно: тот якобы не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.