Суд запретил "Оппозиционный блок" и разобрался с его имуществом и деньгами

Дело рассматривал Восьмой апелляционный суд

В Украине запретили партию "Оппозиционный блок" / Фото: Коллаж: Сегодня

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок". Решение было принято 8 июня. Имущество партии и ее ячеек передали государству.

Об этом сообщил Рух ЧЕСНО, опубликовав копию решения суда.

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Заседание суда формально было открытым, однако журналистов без объяснений в зал судебных заседаний не допустили. Не ответили в суде и на письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания.

Само рассмотрение вопроса запрета "Оппозиционного блока" длилось 1,5 часа. Журналистам удалось получить в суде копию решения.

Обжаловать решение восьмого апелляционного суда можно в Верховном суде в течение 20 дней.

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Решение суда. Фото: Движение Честно

Как известно, "Оппозиционный блок" или "Опоблок" – пророссийская политическая партия в Украине, образовавшаяся в 2014 году путем ребрендинга пророссийской "Партии регионов" и объединения обломков ПР под одним политическим брендом. С 19 марта 2022 года СНБО прекратил деятельность партии на время военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Борьба с пророссийскими партиями в Украине

3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.

Как известно, нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" .

Ранее 12 апреля Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Политика, обвиняемого в государственной измене, отправили под арест.

До этого нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. Киве было сообщено о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ Украины.

Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман, Вадим Столар и еще несколько депутатов написали заявления о выходе из фракции "ОПЗЖ".

Ранее также сообщалось, что коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ" помогали оккупантам убивать жителей Мариуполя. На руках предателей смерти тысяч мариупольцев и уничтожение города.