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Сунгуровский: Россия больше не сможет пойти в масштабное наступление

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 мая, 01:44
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Будут попытки прорыва на отдельных направлениях
Сунгуровский проанализировал сколько времени понадобится россиянам для того, чтобы образовать мощную ударную группировку/Фото: коллаж: "Сегодня"
Сунгуровский проанализировал сколько времени понадобится россиянам для того, чтобы образовать мощную ударную группировку/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мощную группировку Россия не образует до конца года. Украина будет ждать времени для контрнаступления. В свою очередь президент России будет шантажировать Европу.

Об этом директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил во время эфира "Україна разом" с Константином Линчевским на Youtube-канале "Украина 24".

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Николай Сунгуровский, директор военных программ центра Разумкова, проанализировал, сколько времени понадобится россиянам для того, чтобы образовать мощную ударную группировку:

"Ну они, скорее всего, планировали это сделать за два-три месяца. Но это было бы возможно, если бы они не несли потери здесь во время своей оборонной операции и нашей наступательной операции. Если такие потери будут, то они вряд ли смогут это сделать до конца года".

В таком случае, объясняет Сунгуровский, наступление со стороны России уже невозможно. Будут лишь отдельные попытки наступления на отдельных тактических или оперативно тактических направлениях. Масштабного пришествия уже не будет.

Какие именно это будут направления, выделить сложно, ведь это будет зависеть от соотношения наших сил и сил противника. Но для того, чтобы провести наступательные действия, враг должен отвести часть войск с определенного направления, и тогда мы сможем там провести контрнаступление.

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"Если россияне будут пытаться перебросить, а такая информация уже была, силы, ну скажем, из Сирии. Там есть определенная группировка войск, несколько тысяч человек, до четырех тысяч. Но это будет переброска личного состава и максимум легкой техники, потому что всю тяжелую технику они таскали кораблями. Для кораблей Турция закрыла проходы. На это у них уйдет недели три, пожалуй. Но это неполные группировки, они без техники", — сказал Сунгуровский.

Россия, отмечает Сунгуровский, если уведет войска из Сирии, то это будут преимущественно полицейские силы, жандармерия, патрулировавшая там территории. В Украине их польза будет ограничена.

"Это ослабит позиции Асада и усилит позиции того же исламского государства, которое там восстанавливается. Возможны усиление миграционных потоков в Европу. Возможно, на это они рассчитывают. Это опять-таки этот миграционный шантаж, к которому Путин прибегал уже несколько лет до того", — отметил Сунгуровский.

Второе наступление оккупантов на Киев

Внештатный советник руководителя офиса президента Алексей Арестович не исключил повторного наступления российских оккупантов на Киев и другие города Украины.

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По его словам, все зависит от предоставления западными партнерами вооружения Украине:

"Пакет военной помощи голосуется в конце мая. Пока его проголосовали, пока приедет вооружение. К моим ранним прогнозам нужно – когда еще не было понятно, когда будут голосовать – еще месяц добавлять. Это очень длинная история".

Алексей Арестович отметил, что за это время, скорее всего, Россия успеет мобилизоваться, потому что скрытая частичная мобилизация уже идет:

"Поэтому вполне возможно второе наступление, включая наступление на Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и т.д. Все возможно такими темпами. Пока санкции подействуют, пока приедет оружие… Это месяцы – даже уже не недели".

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