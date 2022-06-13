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Тетерук: 25 тысяч мобилизованных – мало для контрнаступления в масштабах Украины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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13 июня, 06:37
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Боевой офицер рассказал, как он относится к тому, чтобы украинцев "снимали с поезда в Нацгвардию"
Андрей Тетерук заявил о необходимости продолжения мобилизации
Андрей Тетерук заявил о необходимости продолжения мобилизации / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина нуждается в мобилизации, но в Вооруженные силы нужно привлекать мотивированных людей, которые не станут слабым звеном на поле боя. Украинцы, которые не могут воевать из-за проблем со здоровьем, также могут быть привлечены к усилению обороноспособности страны.

Об этом рассказал боевой офицер Андрей Тетерук в интервью Олегу Панюте в эфире проекта "Объясняет Панюта" на Youtube-канале "Україна 24".

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Нужна мобилизация мотивированных людей

– Разные цифры ходят среди людей в сети, что украинское войско сейчас насчитывает около 700 тысяч защитников. Секретарь СНБО Данилов говорит, что для организации контрнаступления украинским Вооруженным силам необходимо 25 тысяч бойцов дополнительно. Озвучивались цифры, что нам необходимо до миллиона "штыков", чтобы противостоять рашистскому нашествию. Кто могут быть эти люди?

- 25 тысяч – это вполне хорошая цифра. Но я бы считал, что она должна служить изменению ситуации к лучшему в пределах одной отдельной области, но точно не в масштабах страны. Нам нужна мобилизация мотивированных людей, которые понимают, что лучше готовиться к тому, что ты пройдешь военную подготовку в нормальных условиях, с нормальным коллективом, которые покажут себя еще во время подготовки и будут качественно выполнять задачи уже во время боевых действий на линии фронта.

Безусловно, из этой ситуации мы не можем выйти сложа оружие, потому что от капитуляции лучше не будет никому. Тогда придется либо бежать за границу, либо жить в условиях оккупации, где вообще вы не будете иметь права выбора своего будущего. За вас это право будут навязывать оккупационные администрации.

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– Министр обороны Резников заявил о том, что ежедневно мы до сотни теряем убитыми и до 500 ранеными. Если сосчитать за три месяца, это будут те же 25 тысяч.

- Несмотря на чрезвычайную сложность ситуации, надо понимать, что мы не можем держать такую ситуацию в каком-нибудь замороженном состоянии. Нам нужно все время если не сопротивляться, то контратаковать. Для этого нужно, кроме людей, качественное современное оружие.

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Как быть с уклонистами от армии

– Как вы относиться к необходимости находить тех, кто от мобилизации уклоняется? Должно ли государство сделать это на уровне сознания? Должно ли государство сделать это на уровне долга?

- Шутили, что "снимут с поезда в Нацгвардию". Это совершенно не будет способствовать улучшению нравственно-психологического состояния. Причем не только вооруженных сил, но и всей украинской нации. Я против этого. Я понимаю, что по состоянию здоровья не все могут выполнять задачи на поле боя, но они могут выполнять работу, не связанную с оружием... Они также могут быть привлечены к усилению обороноспособности страны.

За эти три месяца чрезвычайно интенсивных даже по сравнению с 2014-15 годами боевых действий есть определенная истощенность тех мужчин и женщин, которые сейчас выполняют задачи по боевому назначению. Им, безусловно, нужна ротация, отдых, переподготовка, пополнение личным составом и техникой. Мы должны думать о том, как обеспечить ротацию с передовой.

Люди абсолютно гражданских профессий уже овладели военными навыками и сейчас в составе военных подразделений выполняют задачи вместе с Вооруженными силами, защищая нашу страну. В этих условиях мы смогли достичь господствующей для нас ситуации – отразить так называемый "блицкриг".

Мобилизованные могут найти в войне "определенный кайф"

- Можно ли положиться на человека рядом, который привлечен к военной операции без собственного желания?

- Я с февраля месяца практически работаю в добровольческом формировании территориальной громады Киева "Свободная Украина", где многим из украинцев – и парням, и девушкам – помогаю овладеть навыками обращения с оружием, когда они приходят из гражданского сектора, пытаясь стать воинами, которые с оружием будут защищать свою страну.

Я не разделяю на тех, кто имеет опыт и кто не имеет. Я говорю им одно – если вы имеете мотивацию, понимаете и ведете себя как ответственный гражданин, я или другие специалисты поможем вам понять, что делать на поле боя, чтобы ваши действия приводили к ликвидации врага и помогли вам остаться в живых.

Первые прилеты помогают человеку осознать, способен ли он себя контролировать в условиях чрезвычайного риска, или не способен. Здесь нет категории тех, кого мобилизовали принудительно, или пришедших добровольно. И тех, и других может постичь совершенно неожиданная реакция организма. Пришедшие при отсутствии собственного желания могут продемонстрировать абсолютно устойчивую психическую реакцию и найти в этом даже определенный кайф. С людьми, с которыми они будут испытывать сродство к выполнению боевых задач, они могут остаться. А те, кто считали, что это какое-нибудь развлечение или легкая работа, могут кардинально изменить свою точку зрения и уже стать слабым звеном.

– А как вы относитесь к возможности для украинцев за деньги уехать за границу?

– Я категорически против. Те, кто могут, заработав деньги, откупиться – будут сидеть за границей. А остальное население, которое не может даже при желании откупиться, будут находиться в подавленном состоянии, в ожидании, что их мобилизуют.

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