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Три страны мира заключили сделку насчет Зеленского – Фейгин раскрыл детали

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 июня, 11:00
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Париж, Рим и Берлин устроили шантаж относительно президента Украины
Марк Фейгин рассказал о "заговоре" против Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"
Марк Фейгин рассказал о "заговоре" против Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Париж, Рим и Берлин заключили сделку по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Они хотят путем шантажа добиваться от главы государства, чтобы он пошел на мирные переговоры. Таким образом это можно назвать рычагом давления.

Об этом рассказал российский политический деятель, юрист и журналист Марк Фейгин в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"В западноевропейской коалиции между Парижем, Римом и Берлином заключена некая сделка о том, что они путем шантажа, мол, мы вам не дадим вооружение, будут добиваться от Зеленского, чтобы он пошел на мирные переговоры. Я не вижу другой аргументации, потому что это рычаг давления", – заявил Фейгин.

По его словам, он не понимает, как воевать, если нет вооружения. Сейчас это все компенсируется поставками из других стран – США, Великобритании, Польши и т.д.

"Но как надолго этого хватит?" – добавил журналист.

Канцлер ФРГ изменил позицию по передаче Украине оружия

19 мая федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось в парламенте страны защищать решение правительства по предоставлению Украине тяжелых вооружений. Еще месяц назад глава правительства ФРГ был против передачи ВСУ чего-то более весомого, чем каски и бронежилеты.

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"Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия. Всех нас объединяет общая цель не позволить России победить в этой войне. Украина должна выстоять", – подчеркнул Шольц.

Таким образом немецкий политик, рейтинг которого обвалился в апреле на фоне отказа от предоставления ВСУ оружия, ответил внутренним критикам, которые считают, что вооружая Украину, Запад только усиливает эскалацию конфликта.

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Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

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