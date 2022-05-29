Трофейную технику РФ отправят в Европу: что известно

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что сожженную российскую технику оккупантов РФ отправят в Европу, чтобы ее увидел мир.
Об этом сообщает Думская.
"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки доплыли до Атлантического океана. Поможем с логистикой: этот металлолом будет выставлен в Севилье, Лиссабоне, Бордо", – отметил Резников.
Сейчас уничтоженную технику показывают в Киеве на Михайловской площади.
Самые крупные потери оккупантов за сутки
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 30 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1338 танков.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05
- личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1338 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 3270 (+12) единиц;
- артиллерийских систем – 631 (+3) единица;
- РСЗО – 203 (+0) единицы;
- средств ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 207 (+0) единиц;
- вертолетов – 174 (+0) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);
- крылатых ракет – 116 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14) единиц;
- специальная техника – 48 (+0).
Читайте другие новости "Сегодня":
"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"