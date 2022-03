Троих участников переговоров Украины и России могли отравить химическим оружием – Bellingcat

У троих человек, присутствовавших на мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием, сообщает расследовательская группа Bellingcat.

Одной из жертв, по информации Bellingcat, стал российский предприниматель Роман Абрамович.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J