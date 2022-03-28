Троих участников переговоров Украины и России могли отравить химическим оружием – Bellingcat

Одной из жертв стал российский олигарх Роман Абрамович

У участников переговоров обнаружили симптомы отравления / Фото: Коллаж: Сегодня

У троих человек, присутствовавших на мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием, сообщает расследовательская группа Bellingcat.

Одной из жертв, по информации Bellingcat, стал российский предприниматель Роман Абрамович.

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"Абрамович вместе с другим российским предпринимателем принимал участие в переговорах вместе с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. Переговорный раунд во второй половине дня 3 марта прошел на территории Украины и продлился примерно до 22:00. Позже, той же ночью, трое членов переговорной группы удалились в квартиру в Киеве и почувствовали первые симптомы, включая воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не стихали до утра. На следующий день группа переговорщиков выехала из Киева во Львов по пути в Польшу, а затем в Стамбул, для продолжения неформальных переговоров с российской стороной", – говорится в сообщении.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Расследователи Bellingcat попросили специалистов по химическому оружию помочь провести экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что симптомы, скорее всего, являются результатом отравления неустановленным химическим оружием. Другая, менее вероятная гипотеза – использование микроволнового излучения. Симптомы постепенно прошли в течение следующей недели.

Трое мужчин, у которых наблюдались симптомы, употребляли только шоколад и воду за несколько часов до недомогания. Четвертый человек, который также употреблял их, не ощущал симптомов.