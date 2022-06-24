У экс-нардепа нашли на чердаке тысячи артефактов из крымских музеев (фото, видео)

Исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья

Валерий Горбатов присвоил себе коллекцию древних сокровищ / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший народный депутат Украины Валерий Горбатов, который в начале двухтысячных возглавлял Совет Министров АР Крым, присвоил культурное наследие Украины. Об этом сообщает "Украинская правда".

Все ценные вещи были найдены у подозреваемого на чердаке и электрощитовой в доме в Киеве. Это более 6 тысяч артефактов и экспонатов, похищенных из музеев АР Крым и купленную у "черных археологов".

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Было обнаружено

скифские мечи Акинак,

копья,

топоры,

стрелы,

монеты,

кольчуга 12 века,

шлемы эллинистической эпохи и посуда Трипольской культуры.

Генпрокурор на своей странице в Facebook сообщила, что стоимость изъятого оценивается в несколько миллионов долларов.

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Коллекцию планируют передать в музейный фонд Украины.

Это наибольшее количество экспонатов в истории возвращено в собственность государства, а некоторые вещи не имеют аналогов в музеях Украины и мира.

Правоохранители отметили, что экс-нардеп скрылся из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии.

Также отмечается, что ГБР разоблачило бывшего народного депутата на финансировании "ДНР". Известно и о тесной связи Горбатова с так называемым "главой" Крыма Сергеем Аксеновым – у них есть общий бизнес. Более того, супруга Аксенова дала доверенность Горбатову на использование ее имущества.

Захватчики грабят музеи

Направленная Россией "группа специалистов" занимается контрабандой ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины в РФ. В значительной степени след краж сосредоточен на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных, говорится в публикации.

Также стало известно о том, что российская армия украла скифское золото, хранившееся в Мелитопольском краеведческом музее.