У нас достаточно сил, чтобы дать отпор: Гайдай о ситуации на Луганском направлении

В ближайшие дни армия РФ не сможет захватить Луганскую область

Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы избежать окружения, ВСУ могут отойти из Северодонецка. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как прочат аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, – придется отойти", – заявил Гайдай.

Также он рассказал, что российская армия вошла в район гостиницы "Мир" и автовокзала".

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В это же время, проезд по трассе "Лисичанск-Бахмут" опасен из-за постоянных обстрелов.

"Те, кто остались на свободной территории Луганской области, постоянно находятся в укрытиях, выходить на улицу из-за плотности обстрелов – почти невозможно. Обеспечиваем людей необходимыми вещами для выживания", – подытожил Гайдай.

Битва за Донбасс

Усовершенствованные ракеты Brimstone, доставленные в Украину из Британии, "сменили динамику" на поле боя на востоке Донбасса. Ракеты угрожают "уязвимым" российским формированиям, даже если они находятся в милях от линии фронта.

Оккупанты продолжают обстрел Луганской области, пытаясь выйти на ее административные границы. Усилились обстрелы Северодонецка. Кремль посылает подразделения из южной Украины для борьбы на Донбассе, но продолжение украинского сопротивления может в конечном счете заставить его снова изменить стратегию.

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В Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской громаде. Людей не задело.

Мощный и продолжительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску. Враг пытался штурмовать нашу оборону вблизи Устиновки и одновременно из артиллерии уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск.