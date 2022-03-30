У нас же Гуляй-Поле, мы не знали, что надо бояться. На Банковой с автоматами ждали вражеский десант – Арестович

Оккупанты все еще не отказываются от намерения уничтожить президента Украины Владимира Зеленского или кого-то из представителей высшего руководства страны

Алексей Арестович заявил, что десант РФ планировал высадку на ОПУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестовичрассказал о событиях первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Второй десант россиян (после Гостомеля – Ред.) планировал взять штурмом Офис президента, но на Банковой их встретили с автоматами.

Об этом Арестович рассказал в интервью ВВС News Україна.

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"Мы с автоматами здесь уже все были готовы встречать. Вы представляете себе десант на Офис президента, на Печерске, какой был бы шок? На этот шок они и рассчитывали", – добавил Арестович.

По его словам, и диверсанты, которые шли на города, и попытки врага войти на Оболонь – все это делалось для того, чтобы возникла паника, чтобы руководство государства просто сбежало. Арестович добавил, что в целом такой план очень эффективен. И если бы в Украине была бы такая же система жесткой централизованной власти, как и в России, тогда можно было бы парализовать страну.

"Но у нас же "бардак" – вечный Майдан и Гуляй-Поле, мы просто не знали, что нам нужно паниковать, и ребята из Оболонской терробороны и наш спецназ постреляли их там прямо на месте", – рассказал Арестович.

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Он также заявил, ссылаясь на оперативную информацию, что российские захватчики не отказываются от намерения физического уничтожения президента Украины Владимира Зеленского или кого-то из представителей высшего руководства страны.

"Я вам прямо скажу, я тоже в первой пятерке на ликвидацию", – заявил Арестович.

Он сказал, что диверсанты четыре раза стреляли непосредственно на Банковой.

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"С другой стороны, массированная ракетная атака на Офис президента – это уничтожение всех путей к переговорам. С ними же после этого вообще никто в мире не стал бы иметь дело", – уточнил Арестович.

Арестович считает, что перелом в войне с РФ произойдет в начале мая

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что перелом в войне с РФ произойдет в конце апреля — начале мая.

Арестович заявил, что гуманитарная катастрофа, такая как в Мариуполе или Изюме, долго продолжаться не будет.