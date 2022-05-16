У России не хватает сил воевать с Украиной: главные заявления властей за 16 мая

Армия РФ не смогла захватить крупные украинские города

У армии РФ не хватает сил для полноценных боевых действий в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине – 82-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступление в Восточной операционной зоне, но несут потери. Тем временем президент Зеленский продолжает вести дипломатическую работу ради укрепления санкций против России.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 16 мая.

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Президент Украины подвел итоги 81-х суток войны против России

В ночь на 16 мая президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что на этой неделе будет много международной активности, в которой он будет участвовать.

"Ключевое – это оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и уже начинать восстановление разрушенного Россией", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина продолжает работать над усилением санкций против России.

"Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, которые ограничивают связи России с миром. Оккупанты должны ощущать повышение цены войны для них, ощущать постоянно. Сейчас первоочередное – это нефтяное эмбарго. Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается. И этого не изменить", – подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что продолжит обращаться к парламентам европейских государств – партнеров Украины.

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"Наша задача – это статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, а затем – вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Каждое государство имеет значение. Каждый голос важен. Не менее важно иметь максимальное согласие европейских стран усиливать санкции против России. Именно для этого в ближайшее время я буду обращаться к парламенту Люксембурга", – сказал он, добавив, что планирует выступить также в парламентах стран Африки и Азии.

Германия намерена отказаться от импорта российской нефти

Германия намерена отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, в данное время в ФРГ идет процесс переговоров с альтернативными поставщиками. Точка в данном вопросе должна быть поставлена до конца текущего года.

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"Напомню, что нефтяное эмбарго очень важно и Украина призывает ЕС включить его в шестой пакет санкций. В Дорожной карте энергетических санкций группа Макфола-Ермака предложила нашим союзникам пути введения этих ограничений", – написал он.

У России не хватает сил воевать с Украиной

У армии России не хватает сил для полноценных боевых действий в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Сначала Кремль грезил захватом Киева, затем – Харькова и Одессы, потом – хотя бы ОРДЛО. Теперь российские войска сосредотачиваются на Луганщине – на другие направления не хватает сил. Продолжаем сеанс лечения имперской мании величия – жестко встречаем московские фантазии с реальностью", – написал он.

ВСУ снова ударили по оккупантам в Чернобаевке

ВСУ снова ударили по россиянам в районе Чернобаевки Херсонской области, потери врага уточняются. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 мая.

Отмечается, что противник не прекращает наступление в Восточной операционной зоне. Основные усилия россияне сосредоточили на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход к границе. Враг ведет подготовку наступления силами у Изюма.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении границы Украины с РФ. На Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь.

"Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". На Донецком направлении оккупанты проводили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения до авиации, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск", – говорится в сообщении.

Также враг продолжает наступление в Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях. На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции. В Мариуполе противник продолжает наносить массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупантов – на блокировании и поражении наших подразделений в районе "Азовстали".

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. ВСУ поразили 11 воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Потери российских оккупантов составляют 27 700 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 27 700 солдат и 1228 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:

танки – 1228;

артиллерийские системы – 577;

РСЗО – 195;

средства ПВО – 89;

самолеты – 200;

вертолеты – 165;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427;

крылатые ракеты – 97;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2101;

боевые бронированные машины – 2974 ;

специальная техника – 42.

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