Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

У России не хватает сил воевать с Украиной: главные заявления властей за 16 мая

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 11:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Армия РФ не смогла захватить крупные украинские города
У армии РФ не хватает сил для полноценных боевых действий в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
У армии РФ не хватает сил для полноценных боевых действий в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине – 82-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступление в Восточной операционной зоне, но несут потери. Тем временем президент Зеленский продолжает вести дипломатическую работу ради укрепления санкций против России.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 16 мая.

Реклама

Президент Украины подвел итоги 81-х суток войны против России

В ночь на 16 мая президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что на этой неделе будет много международной активности, в которой он будет участвовать.

"Ключевое – это оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и уже начинать восстановление разрушенного Россией", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина продолжает работать над усилением санкций против России.

"Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, которые ограничивают связи России с миром. Оккупанты должны ощущать повышение цены войны для них, ощущать постоянно. Сейчас первоочередное – это нефтяное эмбарго. Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается. И этого не изменить", – подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что продолжит обращаться к парламентам европейских государств – партнеров Украины.

Реклама

"Наша задача – это статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, а затем – вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Каждое государство имеет значение. Каждый голос важен. Не менее важно иметь максимальное согласие европейских стран усиливать санкции против России. Именно для этого в ближайшее время я буду обращаться к парламенту Люксембурга", – сказал он, добавив, что планирует выступить также в парламентах стран Африки и Азии.

Германия намерена отказаться от импорта российской нефти

Германия намерена отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, в данное время в ФРГ идет процесс переговоров с альтернативными поставщиками. Точка в данном вопросе должна быть поставлена до конца текущего года.

Реклама

"Напомню, что нефтяное эмбарго очень важно и Украина призывает ЕС включить его в шестой пакет санкций. В Дорожной карте энергетических санкций группа Макфола-Ермака предложила нашим союзникам пути введения этих ограничений", – написал он.

У России не хватает сил воевать с Украиной

У армии России не хватает сил для полноценных боевых действий в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Сначала Кремль грезил захватом Киева, затем – Харькова и Одессы, потом – хотя бы ОРДЛО. Теперь российские войска сосредотачиваются на Луганщине – на другие направления не хватает сил. Продолжаем сеанс лечения имперской мании величия – жестко встречаем московские фантазии с реальностью", – написал он.

ВСУ снова ударили по оккупантам в Чернобаевке

ВСУ снова ударили по россиянам в районе Чернобаевки Херсонской области, потери врага уточняются. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 мая.

Отмечается, что противник не прекращает наступление в Восточной операционной зоне. Основные усилия россияне сосредоточили на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход к границе. Враг ведет подготовку наступления силами у Изюма.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении границы Украины с РФ. На Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь.

"Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". На Донецком направлении оккупанты проводили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения до авиации, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск", – говорится в сообщении.

Также враг продолжает наступление в Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях. На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции. В Мариуполе противник продолжает наносить массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупантов – на блокировании и поражении наших подразделений в районе "Азовстали".

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. ВСУ поразили 11 воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Потери российских оккупантов составляют 27 700 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 27 700 солдат и 1228 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:

  • танки – 1228;
  • артиллерийские системы – 577;
  • РСЗО – 195;
  • средства ПВО – 89;
  • самолеты – 200;
  • вертолеты – 165;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 427;
  • крылатые ракеты – 97;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2101;
  • боевые бронированные машины – 2974 ;
  • специальная техника – 42.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Опрос
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 16 мая
1
Личный состав 27700
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 165
Вертолеты
4
Танки 1228
Танки
5
ББМ 2974
ББМ
6
Артиллерия 577
Артиллерия
7
Средства ПВО 89
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 427
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2101
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29617.1

Binance Coin (BNB)

294.31

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

66.35

Theta (THETA)

1.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,38 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.38

Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять