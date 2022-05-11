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Угроза химического удара по Мариуполю, остановка транзита газа через Луганскую область и другие события 11 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 мая, 06:00
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РФ может применить химоружие в Мариуполе, а Украина прекратит транзит газа через станции в Луганской области
Важные события 11 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 11 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 11 мая, существует угроза, что Россия может совершить химическую атаку на Мариуполь. Таким образом, оккупанты хотят уничтожить людей. Кроме того, из-за действий врага Украина прекратит транзит газа через станции в Луганской области.

В Мариуполе оккупанты могут применить химическое оружие

Депутат горсовета Мариуполя Александр Лашин сообщил, что российские оккупанты могут применить оружие массового поражения на территории Мариуполя. По его словам, такая информация поступила ему от мариупольцев, которые продолжают оставаться в городе.

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Депутат горсовета отметил, что россияне не перестают бомбить Азовсталь и пытаются стереть комбинат с лица земли, где продолжают находиться гражданские и военные.

"Вчера ко мне поступила информация, что на завтра, 11 мая, запланирована россиянами какая-то большая химическая атака. Эту информацию я получил от находящихся сейчас в городе мариупольцев. Они это передали, чтобы наши защитники имели возможность максимально подготовиться к этому и чтобы дать наибольшую огласку таким действиям врага. Идет настоящий геноцид украинского народа", — сообщил Лашин.

Он добавил, что обратился к мировому сообществу и надеется, что наши друзья и партнеры могут повлиять на этот процесс и на РФ, чтобы они не применяли химическое оружие.

Украина прекратит транзит газа через станции в Луганской области

С 11 мая Украина вынуждена прекратить транзит газа через станции в Луганской области, оказавшиеся на временно оккупированной Россией территории.

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"Действия оккупантов сделали невозможной дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков", которые находятся на временно оккупированной территории Украины. В настоящее время ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на контролируемых РФ территориях", — говорится в сообщении пресс-службы Оператора ГТСУ.

Также отмечается, что вмешательство захватчиков в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

"Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории", – добавили в компании.

В Украине продолжится эвакуация населения с горячих точек

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. С 6 по 11 мая будет курсировать один маршрут.

Сегодня отправится поезд:

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  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В "Укрзализныце" отметили, что время отправки может меняться.

В Харькове проголосуют за переименование Московского проспекта

В среду, 11 мая, городской совет Харькова проголосует за переименование Московского проспекта. По результатам опроса местных жителей его переименуют в проспект героев Харькова.

"Проспекта Московского в Харькове, конечно же, не будет. Его переименование запланировано буквально на завтра. Это прерогатива сессии городского совета", — заявил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

Он добавил, что в ходе заседания Топонимической комиссии было принято решение о вынесении на голосование горсовета переименования: Московского района в Салтовский район, Белгородского шоссе на Харьковское шоссе, Белгородского спуска на улицу Героев Спасителей.

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