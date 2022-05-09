Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Угроза ракетных обстрелов, подписание закона о ленд-лизе для Украины и другие события 9 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинцев предупреждают об увеличении обстрелов, а Байден подпишет закон о ленд-лизе
Важные события 9 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 9 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 9 мая, украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги. Это связано с повышенным риском обстрелов со стороны российских оккупантов. Также сегодня президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лиз для Украины, что позволит упростить процедуру передачи вооружения Украине. Кроме того, в этот день продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек нашей страны. В частности, эвакуироваться можно будет поездом.

Украинцев предупреждают о вероятности увеличения обстрелов со стороны РФ

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает 9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Реклама

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов", — говорится в сообщении.

Украинцев призывают особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила комендантского часа.

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден примет закон, разрешающий привлечь программу ленд-лиза для Украины 9 мая. Это позволит упростить процедуру передачи вооружения нашей стране.

"В этот день (понедельник, 9 мая – ред.) президент подпишет Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022", – сказала Псаки.

Законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят в прошлом месяце обеими палатами Конгресса США. Сенат единогласно поддержал документ 6 апреля, Палата представителей проголосовала 28 апреля.

Реклама

В Украине продолжится эвакуация населения с горячих точек

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. С 6 по 11 мая будет курсировать один маршрут.

Сегодня отправится поезд:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В "Укрзализныце" отметили, что время отправки может изменяться.

Реклама

Кроме того, в Одессе из-за комендантского часа на сутки временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения.

"Напомним, что в Одессе будет введен комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

В Херсоне запланирован митинг за Украину

В Херсоне 9 мая жители города собираются выйти на митинг за Украину. Организатор акции — общественная организация "Желтая лента".

Сегодня военные РФ планируют пройтись по улицам Херсона и похвастаться, что они "взяли город". "Желтая лента" призывает горожан показать российским военным, что это не так.

"Единственное, что они могут взять – это свои манатки и убираться с ними к себе на родину. 9 мая выйди за Херсон — это все твое. Испорти победу орков и празднуй победу Украины! Каждое твое сопротивление приближает ее!", — говорится в сообщении.

На митинг предлагают надеть сине-желтую одежду, взять государственную символику, и повсюду развешивать желтые ленты, чтобы "затопить улицы волной патриотических цветов".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 8 мая
1
Личный состав 25500
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 156
Вертолеты
4
Танки 1130
Танки
5
ББМ 2741
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 86
Средства ПВО
8
РСЗО 179
РСЗО
9
БПЛА 360
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1961
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

33447.36

Binance Coin (BNB)

348.55

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

91.41

Theta (THETA)

2.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять