Украина и РФ провели новый обмен телами погибших военных: в их числе защитники "Азовстали"

Всего было передано 50 погибших военнослужащих

Россия передала Украине тела погибших на "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. Процедура проходила по формуле "50 на 50". Среди погибших украинских воинов есть защитники "Азовстали".

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Из 50 украинских защитников 37 – героические защитники "Азовстали". Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.

Организацией обмена занимается Минреинтеграции, ГУР Минобороны, СБУ, Генштаб ВСУ и другие силовые структуры Украины.

Что известно о предварительном обмене

Как писало агентство Associated Press, Россия приступила к передаче тел украинских военных, погибших в боях на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе. В Киев уже доставили десятки тел погибших.

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"Десятки погибших, извлеченных из развалин разбомбленной "Азовстали", были доставлены в столицу Украины Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков", – сообщает издание.

Пока непонятно, сколько тел может оставаться на территории завода.

Издание писало, что обмен состоялся в четверг на линии фронта в Запорожской области по формуле "160 на 160".

Ранее мы сообщали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России находятся более 2,5 тысяч украинских защитников "Азовстали".

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Кроме того, супруга командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерина сообщила об условиях, в которых удерживают пленных защитников Мариуполя. Ей удалось недолго пообщаться со своим мужем.