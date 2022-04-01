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Украина и Россия начали новый раунд переговоров – Подоляк

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 апреля, 13:07
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Страны проведут обсуждение в онлайн-формате
Стороны подключат рабочие подгруппы.
Стороны подключат рабочие подгруппы. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Украина и Российская Федерация сегодня, 1 апреля, начали новый раунд переговоров.

Об этом сообщил сайту "Сегодня" советник главы ОП Михаил Подоляк.

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По его словам, переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп.

Главная цель Украины

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что на переговорах с Россией Украина хочет получить конкретику. По его словам, наша страна на сегодняшний день выступает инициатором пересмотра правил контуров безопасности и с инициативой изменить подход к тому, как нужно урегулировать подобные конфликты.

"На переговорах мы хоти получить конкретику. Вот Украина – у нее есть своя армия, она будет ее защищать. Но мы хотим, чтобы рядом с этим были международные юридические гарантии, которые возьмут на себя страны с мощными армиями (Британия, США, Турция). Мы хотим, чтобы были юридически прописаны гарантии, что, если начинается агрессия, то мы не начинаем бегать по миру и искать помощи, а есть конкретные страны, которые будут помогать. Мы хотим, чтобы это все было четко зафиксировано", – рассказал советник главы ОП.

Напомним, глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что уже наступила потребность встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, уже через неделю планируется наработать то, что зависит от участников переговорного процесса.

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