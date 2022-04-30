Украина не будет проводить обмен пленными без женщин в списке – Верещук

Украина отказываются проводить обмен пленными с Россией, если в списке нет женщин. Оккупанты захватили в плен почти 500 украинок.
Об этом заявила украинский омбудсмен Ирина Верещук, пишет BBC.
По ее словам, Россия попыталась обменять украинских гражданских на российских военнопленных, хотя это и запрещено Женевской конвенцией.
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Денисова напомнила, что Россия умышленно вывозила гражданских украинцев с оккупированных территорий, чтобы использовать ее для обмена на своих пленных солдат.
"Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова", – заявила Верещук.
Кроме того, Россия тянет с освобождением пленных мирных украинок. Верещук пожаловалась, что женщин приходится доставать чуть ли не плоскогубцами.
По словам омбудсмена, теперь Украина отказывается проводить обмен без женщин в списке.
Обмен пленными
- 21 апреля состоялся очередной обменпленными. В Украину вернулись 19 человек.
- 19 апреля был произведен новый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек. Это был пятый обмен пленными.
- Предварительный обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 14 апреля по приказу президента Владимира Зеленского. Из русского плена освободили 30 украинцев, среди которых – восемь гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантов и угроз.
- 13 апреля президент Зеленский предложил обменятькума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на защитников и мирных жителей заблокированного Мариуполя
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