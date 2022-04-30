Украина не будет проводить обмен пленными без женщин в списке – Верещук

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения взяли в плен около 500 украинок

Украина требует от России включать женщин в списки обмена пленными. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина отказываются проводить обмен пленными с Россией, если в списке нет женщин. Оккупанты захватили в плен почти 500 украинок.

Об этом заявила украинский омбудсмен Ирина Верещук, пишет BBC.

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По ее словам, Россия попыталась обменять украинских гражданских на российских военнопленных, хотя это и запрещено Женевской конвенцией.

Денисова напомнила, что Россия умышленно вывозила гражданских украинцев с оккупированных территорий, чтобы использовать ее для обмена на своих пленных солдат.

"Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова", – заявила Верещук.

Кроме того, Россия тянет с освобождением пленных мирных украинок. Верещук пожаловалась, что женщин приходится доставать чуть ли не плоскогубцами.

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По словам омбудсмена, теперь Украина отказывается проводить обмен без женщин в списке.

Обмен пленными

21 апреля состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 19 человек.

пленными. В Украину вернулись 19 человек. 19 апреля был произведен новый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек. Это был пятый обмен пленными.

Предварительный обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 14 апреля по приказу президента Владимира Зеленского. Из русского плена освободили 30 украинцев , среди которых – восемь гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантов и угроз.

, среди которых – восемь гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантов и угроз. 13 апреля президент Зеленский предложил обменятькума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на защитников и мирных жителей заблокированного Мариуполя

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