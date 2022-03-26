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Украина не обсуждает нейтралитет и настаивает на гарантиях безопасности – Подоляк

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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26 марта, 23:55
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Также советник Главы ОП рассказал, что будет дальше с Крымом и ОРДЛО
Михаил Подоляк отметил, что для Украины очень важна ее территориальная целостность.
Михаил Подоляк отметил, что для Украины очень важна ее территориальная целостность. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Украина сейчас настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет Frankfurter Allgemeine.

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Гарантии безопасности

По словам Подоляка, Украина в переговорах с РФ не обсуждает сегодня нейтралитет:

"Украина настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии, также в военном смысле. От этого зависит многое другое. Это наша встречная позиция".

Фото – Офис президента Украины.
Фото – Офис президента Украины.

Кроме этого, советник главы Офиса президента рассказал о будущем Крыма и ОРДЛО:

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"Для нас территориальная целостность очень важна. И это сложный вопрос. Его должны решать только президенты Украины и РФ".

Также он рассказал, когда мог бы быть подписан многосторонний договор о мире и гарантиях безопасности для Украины:

"Тогда, когда Россия осознает, что от продолжения этой войны она получит больше потерь, чем Украина. Чтобы это произошло, нужно, чтобы наша армия эффективно работала, а для этого нужно, чтобы наши партнеры нам адекватно помогли. Если не хотите закрыть небо, дайте нам системы ПВО, чтобы мы сами могли закрыть небо, чтобы не бомбили мирные города. Во-вторых: дайте нам оружие, чтобы разблокировать города, как Мариуполь. В-третьих, нужны санкции вроде нефтяного эмбарго, максимального ограничения по финансовым операциям и т.п.".

Михаил Подоляк ответил и на вопрос, разочарованы ли украинцы в НАТО и партнерах:

"Мы благодарны за помощь разных западных стран. Что касается НАТО. Это задача военных НАТО – превентировать риски войн или бороться с ними, если они уже есть. Это их работа. А они говорят: война в Украине? Нет, нет, это не наша война. Но война продолжается, и это уже обломок Третьей мировой. Это нас удивляет. Кроме этого, почему они так рано заявляли, что в случае войны России против Украины они не будут вмешиваться? Ведь это провоцировало Россию к эскалации".

Напомним, Михаил Подоляк заявлял, что принципиальное решение, которое остановит войну России против Украины, может быть принято только на переговорах президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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