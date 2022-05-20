Украина не согласится на новое предложение Макрона — Ермак

Нашу страну не устроят альтернативы вступлению в ЕС

Эммануэль Макрон, Андрей Ермак / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина не согласится на альтернативы вступлению в Евросоюз. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина". Так он ответил на предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать "Европейскую политическую общественность".

"Мы не согласимся на альтернативы вступления в ЕС, которые снова начали звучать в последнее время", — заявил Ермак.

Глава Офиса президента также отметил, что Украина способна усилить обороноспособность Черноморского и Балтийского флангов НАТО.

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"В целом глубокое включение Украины в многосторонние форматы, улучшающие ее интеграцию с международным сообществом, является важным фактором безопасности", — сказал Ермак.

Что предлагает Макрон

Президент Франции предложил создать новую организацию Европы, котора позволила бы демократическим европейским странам получить новые возможности сотрудничества без обязательного присоединения к ЕС в будущем.

Макрон говорит о таких возможностях:

политической

в сфере безопасности

в энергетической и транспортной сфере

инвестициях

инфраструктуре

пересечении границ

Однако такой формат сотрудничества не устраивает Украину.

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