Украина подтвердила новый этап эвакуации из Мариуполя

Украинская сторона подтверждает очередной этап эвакуации из Мариуполя. Он состоится 6 мая.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram-канале.
Сбор людей объявлен в 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити".
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"Завтра, 06 мая, будет эвакуация из Мариуполя. Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00", – сообщила Верещук.
В ООН заявили о третьей операции по эвакуации из "Азовстали"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о том, что длится третья операция по эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
По его словам, уже проведено два безопасных этапа эвакуации гражданских в Мариуполе, во время которых почти 500 мирным жителям помогли покинуть город.
Гутерриш отказался сообщить подробности о новой операции, "чтобы не подорвать возможный успех".
"Я надеюсь, что продолжение координации с Москвой и Киевом приведет к большему количеству гуманитарных пауз, чтобы позволить гражданскому населению безопасно пройти с места боевых действий и помочь оказать помощь тем, кто в ней нуждается", — сказал Гутерриш.
Он добавил, что в ООН должны сделать "все возможное, чтобы освободить людей из этого ада".
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