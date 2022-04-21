Украина потребовала от РФ гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе

Мариуполь остается самой горячей точкой – город находится в окружении российских войск

Эвакуация мирных жителей. Фото: коллаж "Сегодня"

В укрытиях на территории завода "Азовсталь" прячутся от обстрелов со стороны РФ около 1000 мирных жителей. Для их эвакуации Украина требует от России открыть гуманитарный коридор.

Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Кроме того, на территории завода находятся раненые украинские военные.

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"! Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня (21 апреля)", – сказала Верещук.

Также она призывала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали".

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"Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!" – подытожила Верещук.

Ситуация в Мариуполе