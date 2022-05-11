Украина предложила России способ обмена раненых с "Азовстали"

Киев сделал первый шаг для спасения тяжелораненых с завода в Мариуполе

Ирина Верещук сообщила, что Украина предложила России обмен военных из "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина ищет способ спасти тяжелораненых военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого России был предложен обмен. Украинских защитников предлагают обменять на российских военнопленных.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram-канале.

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Она признала, что по состоянию на данный момент военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.

"Защитники "Азовстали" сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это неудивительно", – отметила Верещук.

Предложение Украины

По словам министра, правительство прорабатывает разные варианты спасения военных из "Азовстали", но идеального найти не удастся.

"В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых парней из "Азовстали" по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных", – сообщила Верещук.

Она подчеркнула, что договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.

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